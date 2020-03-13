Витебская область и Великобритания имеют большой потенциал для сотрудничества - Перкинс

13 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская область и Великобритания имеют большой потенциал для сотрудничества. Об этом заявила журналистам посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Жаклин Перкинс после встречи с руководством облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Посещение Витебска стало первым официальным визитом посла за пределами Минска. Дипломат выбрала Витебскую область из-за ее расположения - регион граничит и с Европейским союзом, и с Россией. "Есть большой потенциал для сотрудничества между Великобританией и Витебской областью. Основные сферы - это экономика и торговля. Но очень важно развивать связи не только на экономическом и политическом уровнях, но и культурные отношения", - сказала Жаклин Перкинс.

Первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич отметил, что товарооборот между белорусским регионом и Соединенным Королевством нужно увеличивать. Он также пригласил посла и британские компании принять участие в международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы", который ежегодно проходит в Витебске.

Директор Витебского центра современного искусства и Музея истории Витебского народного художественного училища Андрей Духовников рассказал, что с ним связался известный архитектор Цзывай Рафаэль Со, автор деревянного белорусского храма в Лондоне. "Он предложил создать платформу по сотрудничеству европейских архитекторов, художников Витебска и нашего музея. Есть идея проекта, который может быть реализован в 2020-2021 годах в городе, - 10-дневного пленэра-симпозиума. Есть поддержка со стороны белорусского посольства в Великобритании", - добавил директор. Жаклин Перкинс заверила, что посольство Соединенного Королевства готово рассмотреть это предложение более подробно и по возможности помочь.

За прошлый год внешнеторговый оборот предприятий Витебской области с Великобританией составил $7,1 млн. В 2019 году в основном экспортировались присадки к смазочным маслам, льняные ткани, стекловолокно. В северном регионе работают семь организаций с британским капиталом.-0-