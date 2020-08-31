Витебская область начнет массовый сев озимых зерновых с 3 сентября

31 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области приступят к массовому севу озимых зерновых с 3 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

Выборочный сев озимых начался уже во всех районах региона за исключением Бешенковичского, Глубокского, Дубровенского, Россонского и Толочинского. Всего посеяно 3,8 тыс. га. Массово данные работы развернутся в области на текущей неделе.

Сейчас в регионе из-за дождей ведется выборочная уборка зерновых. Неблагоприятные погодные условия снизили ход жатвы до минимума: ежесуточный темп работ упал до менее 1% площадей в день. Всего по состоянию на утро 31 августа убрано 311,4 тыс. га, или 88% к плану. Намолочено 978,6 тыс. т при средней урожайности 31,4 ц/га.

Одним из первых полностью справился с этим пластом работ Поставский район. Здесь убрано 17,3 тыс. га, в закрома засыпано 59,2 тыс. т зерна (средняя урожайность - 34,2 ц/га). При хорошей погоде должен завершить сегодня жатву и Верхнедвинский район. Его аграрии убрали 99% площадей, или 20,3 тыс. га, намолотив 65,6 тыс. т. С одного гектара здесь собрали по 32,3 ц/га. Буквально несколько погожих дней позволят прийти к финишу полоцким труженикам села. В этом районе осталось убрать 3% площадей, или 400 га. В целом более 80% площадей убрало уже большинство районов области.

Касаясь других актуальных видов сельхозработ, в комитете отметили, что в области завершается теребление льна (96% площадей вытереблено) и началась уборка ярового рапса.-0-