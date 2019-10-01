Витебская область подпишет договоры о сотрудничестве с Одесским, Винницким и Черкасским регионами

1 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский облисполком планирует подписать соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве с администрациями Одесской, Винницкой и Черкасской областей на II Форуме регионов Беларуси и Украины, который пройдет в Житомире 3-4 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики Витебского облисполкома.

В состав делегации Витебского региона, которую возглавит председатель облисполкома Николай Шерстнев, войдут руководители исполнительных органов власти, предприятий и организаций, представители учреждений культуры. На площадках форума планирует заключить соглашения и Витебское отделение БелТПП - с партнерами из Днепропетровской и Житомирской торгово-промышленных палат.

Подписание полномасштабного документа о сотрудничестве создает хорошую основу для развития и укрепления межрегиональных связей, позволяет в полной мере реализовать имеющийся потенциал взаимодействия на уровне городов и районов. Сегодня на договорной основе развивают контакты Новополоцк и Скадовск, Орша и Черкассы, Полоцк и Каменец-Подольский, Браславский район и Белоцерковская районная администрация, Шумилинский район и Белгород-Днестровский. В 2019 году в Витебске на 8-м форуме "Инновации. Инвестиции. Перспективы" соглашения о сотрудничестве подписали Витебский район и Чугуев (Харьковская область), Полоцкий райисполком и исполком Обуховского горсовета Киевской области.

Заключение договоров между областями также служит хорошим подспорьем для организации деловых визитов промышленников в украинские регионы, развитию контактов в гуманитарной сфере.

В последние годы торгово-экономическое сотрудничество Витебской области с украинскими регионами характеризуется высокими темпами. По итогам 2016 года темп роста товарооборота превысил 158%, в 2017-м составил почти 230%, за 2018-й - около 146%. По данным за январь-июль 2019 года товарооборот сложился на уровне $164 млн, в том числе экспорт достиг почти $113,7 млн. Наибольшую долю в товарообороте занимают организации Киева (30%), Житомирской и Днепропетровской областей (9,5% и 5,6% соответственно).

В текущем году наибольший рост экспорта достигнут при взаимодействии с партнерами из Сумской области - в 20 раз, а также Тернопольской (8 раз), Николаевской (4,7 раз) и Львовской (3,2 раза) областей. Основу поставок на украинский рынок составляют битуминозный уголь, сжиженные газы, а также полиэтилен, силовой и волоконно-оптический кабель, стекловолокно. На украинском рынке продовольствия присутствует продукция Витебской бройлерной птицефабрики, Глубокского МКК, Оршанского мясоконсервного комбината, кондитерской фабрики "Витьба" и других производителей.-0-