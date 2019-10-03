Витебская область выдвинула кандидатов в Совет Республики

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская область определилась с кандидатами в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении организационно-кадровой работы облисполкома.

Обсуждение кандидатур претендентов в верхнюю палату парламента происходило на совместных заседаниях президиумов местных Советов депутатов и исполнительных комитетов. Всего выдвинуто восемь кандидатур.

Лиозненский, Городокский, Шумилинский и Витебский районы сможет представлять ректор Витебского государственного медицинского университета доктор медицинских наук Анатолий Щастный. Авторитетный руководитель вуза и опытный врач сейчас является действующим членом Совета Республики. В Витебске предложили кандидатуру директора телерадиокомпании "Витебск" Елены Пантюховой. Уроженка Витебска хорошо знает родной город, его проблемы и также избиралась в верхнюю палату парламента.

Оршанский и Дубровенский районы может представить Юрий Деркач. Он доктор медицинских наук и уже почти десять лет руководит системой здравоохранения Витебской области. Впервые в список участников кампании вошел председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов. Он стал кандидатом от Новополоцка и Россон.

В списке претендентов также начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Ирина Левкович. Ее кандидатуру поддержали в Бешенковичах, Сенно, Чашниках и Толочине. Глубокский, Докшицкий, Лепельский и Ушачский районы в верхней палате парламента может представить депутат областного Совета депутатов, начальник региональной дирекции по Витебской области ОАО "Белагропромбанк" Олег Жингель.

Также в число участников кампании вошли генеральный директор КУП "Витебскоблдорстрой" Владимир Матвеев (Браславский, Миорский, Поставский и Шарковщинский районы) и директор Полоцкого колледжа Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова Татьяна Полушкина (от Полоцкого и Верхнедвинского районов).

Выборы членов Совета Республики состоятся по всей стране 7 ноября на совместных заседаниях депутатов местных Советов базового уровня путем тайного голосования.-0-