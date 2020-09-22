Витебская область выполнила госзаказ по поставке зерна

22 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область первая среди регионов страны выполнила госзаказ по поставке зерна. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам был доведен план по объему в 109,4 тыс. т продовольственного зерна. Основные культуры - рожь и пшеница. Сегодня, на утро 22 сентября, мы его полностью выполнили. Думаю, что в течение двух дней мы также закроем госзаказ по поставке маслосемян рапса: нам осталось сдать около 200 т", - констатировал Борис Ефремов.

Лучше всего по объемам поставок поработали предприятия агрохолдингов. "В этом году так сложилось, что основной удельный вес поставок зерна в счет госзаказа внесли именно сельхозпредприятия, входящие в состав четырех крупных агрохолдингов", - констатировал заместитель председателя облисполкома.

Касаясь итогов нынешнего сельскохозяйственного года, Борис Ефремов отметил, что этот сезон аграрии Витебской области завершают с результатом в 1 млн 75 тыс. т зерна в бункерном весе. Свой вклад в общий каравай внесут также личные подсобные хозяйства граждан. В прошлом году в них было убрано 50 тыс. т зерновых.

Уборочная в регионе почти завершена. "Осталось буквально по 4-5 районам добрать последние 1,5 тыс. га. Погода есть, поэтому убрать их должны уже сегодня", - добавил Борис Ефремов.-0-