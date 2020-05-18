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18 мая 2020, 10:02

Витебская область завершает посадку картофеля и овощей открытого грунта

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18 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Аграрии Витебской области завершают посадку картофеля и овощей открытого грунта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

В регионе полностью выполнено задание по севу моркови (106 га, или 101% к плану), свекле (45 га, или 100%) и луку (42 га, или 131%). Капуста посажена на площади 51 га (42% к заданию), картофель - на 1,7 тыс. га (90% соответственно). Посадка последней культуры в этом году увеличена на 200 га до 2,1 тыс. га.

Сейчас в центре внимания аграриев северного региона кукуруза, площади которой в этом году также значительно выросли. Культурой уже занято 91,3 тыс. га, или 76% к плану. В прошлом году на эту дату было посеяно 71,7 тыс. га, или около 72%. В числе лидеров - Лепельский (89,9% к заданию), Чашникский (89,1%), Толочинский и Дубровенский (по 86%) районы. Только подбираются к экватору труженики села Ушачского района, которые позже остальных приступили к севу кукурузы, так как были сосредоточены на группе ранних яровых зерновых и зернобобовых. "Сейчас в районе на эти работы брошены все силы, местные аграрии уже набрали максимальный темп", - отметили в облсельхозпроде.

Определенные коррективы в работу на всей территории области вносит установившаяся дождливая погода, однако аграрии Витебщины намерены уложиться в намеченный срок по севу кукурузы - к 25 мая.-0-

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Витебская область посевная сельское хозяйство
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