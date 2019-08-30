Витебская область завершила уборку зерновых

30 августа, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебская область сегодня завершила уборку зерновых колосовых. Об этом сообщил председатель облисполкома Николай Шерстнев в Оршанском районе на празднике, посвященном завершению жатвы в регионе, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя облисполкома, в этом году было сделано все, чтобы получить урожай выше прошлого года. "Погода внесла свои коррективы, но нам есть чем гордиться", - подчеркнул Николай Шерстнев. Так, Оршанский район стал единственным в области, который превзошел 100-тысячный намолот, убрав 115 тыс. т зерна. Здесь же и наиболее высокая урожайность: аграрии сельхозпредприятия "Лариновка" собирали более 70 ц зерна с гектара. За счет организации труда, соблюдения технологии хозяйство "Межево" смогло увеличить производство зерна почти в два раза.

Наряду с этим губернатор акцентировал внимание на имеющихся резервах. "В Оршанском районе хорошая земля. В прошлом году Орша получила полное финансирование под удобрения, защитные мероприятия и другие нужды, однако некоторые хозяйства не смогли продемонстрировать прибавку", - констатировал председатель облисполкома. Руководителю района Игорю Исаченко он поручил проанализировать ситуацию, так как в следующем году перед районом стоит задача достичь валового сбора зерна не менее 150 тыс. т. "И мы должны планомерно двигаться к 200 тыс. т. В Оршанском районе это возможно", - убежден Николай Шерстнев.

Главными героями праздника стали труженики тыла, обеспечивающие основную работу. "Это повара, экипажи, которые подвозили питание, принимали зерно, лаборанты, а также молодые комбайнеры, которые в силу возраста и опыта не смогут стать победителями районных и областных "Дажынак", но уже продемонстрировали высокий результат", - отметил губернатор.

Всего в Витебской области на вечер 30 августа валовый сбор зерна составил 950 тыс. т. Средняя урожайность - 30 ц/га. Аграриям региона к уборке осталось около 6% площадей. Это в основном крупяные культуры (просо, гречка, немного бобовых культур, горох), убрать которые планируется в течение нескольких дней.-0-

Фото Александра Хитрова