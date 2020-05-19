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19 мая 2020, 16:34

Витебская областная больница вернется к обычному режиму работы с 25 мая

Владимир Караник во время посещения больницы
Владимир Караник во время посещения больницы
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19 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Больницы Витебска поэтапно возвращаются к обычному режиму работы. Вторым медучреждением города, которое возобновит со следующей недели свою профильную работу, станет Витебская областная клиническая больница. Об этом сообщил сегодня в Витебске журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебская областная клиническая больница
Витебская областная клиническая больница

На территории больницы
На территории больницы

По словам министра, ситуация в самом северном регионе страны изначально развивалась не совсем благоприятно по той причине, что на сезонный подъем респираторных инфекций и пневмоний наслоилась еще и коронавирусная инфекция, что потребовало перепрофилирования коечного фонда для обеспечения всем необходимым нуждающихся в медицинской помощи.

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий и министр здравоохранения Владимир Караник
Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий и министр здравоохранения Владимир Караник

"Если на пике мы иногда видели более 200 случаев пневмоний в сутки, то сейчас эти показатели упали до 20-30 случаев по Витебску, что в принципе уже приближается к естественной норме. Думаю, что в ближайшее время их количество будет и дальше уменьшаться, учитывая, что сезонные заболевания уходят, хотя и с некоторым опозданием. Виной тому теплая зима и холодная весна, но, судя по прогнозам, погода восстановится, и сезонные респираторные инфекции уйдут", - констатировал Владимир Караник. Соответственно, уйдет и количество следовых пневмоний, которые фиксируются каждый год.

В Витебске министр на месте изучил работу по возвращению больниц города к обычному режиму работы, в том числе посетил некоторые из них. Например, Витебский областной онкодиспансер уже занимается оказанием помощи профильным больным. "Сейчас мы смотрели Витебскую областную больницу, где под лечение пневмоний была перепрофилирована часть отделений. Госпитализация в них уже прекращена, в эти выходные проведут заключительную дезинфекцию, и с понедельника начинается работа в обычном режиме", - констатировал министр.

В ближайшее время поэтапно и все остальные больницы города будут выводиться из программы оказания помощи пациентам с пневмониями. Планируется, что в дальнейшем как наиболее оснащенное и подготовленное для этих целей останется одно базовое учреждение - корпус Больницы скорой медицинской помощи, где обеспечены точки респираторной поддержки, сконцентрировано оборудование и опытный медперсонал.

Владимир Караник отметил, что аналогичная работа начинается и в столице. "Мы уже и в Минске осторожно занимаемся обратным процессом перепрофилирования коечного фонда, возвращением медучреждений к нормальной работе, - подчеркнул министр. - Количество клиник, которые будут лечить пневмонии, постепенно уменьшится, так как мы считаем, что сложный этап уже пройден".

"Но повторюсь: ситуация под контролем. У нас сформирован достаточный коечный фонд, и даже в самые напряженные дни использовалось только около половины, а число аппаратов ИВЛ, задействованных для оказания помощи пациентам с пневмониями, никогда не превышало 15% от имеющегося парка", - добавил министр.-0-

Фото Александра Хитрова

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Теги
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