Витебская прокуратура помогла вернуть деньги в фонд по поддержке культуры и искусства

31 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По предписанию прокуратуры Витебска произведены отчисления в фонд Президента по поддержке культуры и искусства, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Несколько субъектов хозяйствования Витебска, которые используют в своей деятельности объекты историко-культурной ценности, не перечислили деньги в фонд Президента по поддержке культуры и искусства. Этого требует указ Президента №527 "Аб некаторых пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны".

"Например, ОАО "Витебский ликеро-водочный завод "Придвинье" не уплатило средства в связи с использованием магазина как фирменного объекта торговли в доме №13 по ул.Кирова, государственное предприятие "Витебский Зеленстрой" - цветочного магазина в доме №6 по ул.Кирова, ЧПТУП "АктуальМебель" - магазина мебели в доме №2/9 по ул.Кирова, ООО "Фишт" - объекта торговли в здании №2/1 по ул.Красного партизана", - отметили в прокуратуре.

Здания по ул.Кирова входят в комплексную историко-культурную ценность "Архитектурный ансамбль ул.Кирова с вокзалом и привокзальной площадью". Объект по ул.Красного партизана - памятник градостроительства конца XIX - начала ХХ веков.

После проверки прокуратура Витебска вынесла в адрес субъектов хозяйствования предписания. В итоге в фонд по поддержке культуры и искусства уже перечислено Br1181.-0-