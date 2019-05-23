Витебская таможня планирует увеличить количество сотрудников на время II Европейских игр

23 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебская таможня готова к увеличению пассажиро- и транспортопотока в дни II Европейских игр, сообщили БЕТЛА в таможне.

"С 20 по 30 июня в сменах таможенников запланировано увеличение количества сотрудников, осуществляющих операции таможенного контроля. Кроме этого, для участников и гостей II Европейских игр в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" выделены отдельные каналы движения, что позволит при наличии документов участника или билета на соревнования существенно сократить время прохождения границы", - отметили в Витебской таможне.

В настоящее время завершается ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса обновленного пункта "Урбаны". После окончания полной реконструкции автодорожного пункта пропуска перемещаемый поток только на этом участке границы станет более 1 тыс. транспортных средств в сутки.

Ежедневно в мае через автодорожные пункты пропуска "Урбаны" и "Григоровщина" на въезд и выезд из страны следует в среднем около 1,4 тыс. легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Нормы транспортных средств, перемещаемых через латвийско-белорусскую границу, выполняются в полном объеме.-0-