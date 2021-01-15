Витебская таможня в 2020 году оформила в автоматическом режиме более 55% экспортных деклараций

15 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В 2020 году более 55% экспортных деклараций в Витебской таможне оформлено автоматически - без непосредственного участия таможенников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Внедрение современных информационных технологий позволило увеличить объем выпускаемых в автоматическом режиме партий товаров. В 4 раза возрос объем вывозимых товаров и в 2,9 раза - ввозимых на территорию, подведомственную Витебской таможне. Перемещение таких групп товаров осуществляется на территории Евразийского экономического союза.

В автоматическом режиме оформляются как экспортируемые, так и импортируемые товары, а также помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита. Субъект хозяйствования направляет декларацию на товары с помощью специализированного программного продукта. Автоматизированная система в таможенных органах проводит контроль поданных деклараций на товары. При соблюдении определенного перечня условий и критериев товар выпускается автоматически.

Как подчеркнули в Витебской таможне, система автоматического выпуска товаров в комплексе с иными мероприятиями позволяет минимизировать контакт водителей с сотрудниками таможни в нынешней эпидемиологической ситуации. Благодаря этой технологии сокращаются сроки оформления таможенных деклараций и экономится время нахождения транспортных средств в пунктах пропуска. Более 95% вывозимых в 2020 году партий товаров с таможенной территории ЕАЭС выпущены Витебской таможней менее чем за 5 минут, более 94% ввозимых - менее чем за 2 часа. Это создает благоприятные условия для пересечения границы и транзита товаров по территории Республики Беларусь.-0-