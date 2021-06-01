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01 июня 2021, 14:58

Витебская транспортная прокуратура выявила недостатки в работе ж/д станций

Фото из архива
Фото из архива

1 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Работники Витебской транспортной прокуратуры проверили исполнение законодательства на объектах транспортной инфраструктуры Витебского отделения Белорусской железной дороги и выявили упущения и недостатки. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В ходе проверки установлено, что на остановочном пункте "Летцы" лестницы, ведущие к зданиям билетных касс и платформе, не были оборудованы пандусами и поручнями. Пешеходная дорожка вдоль железнодорожных путей, используемая инвалидами-колясочниками и иными гражданами, непосредственно примыкала к железнодорожному полотну. Это могло повлечь травмирование подвижным составом. Работники прокуратуры отметили, что объекты социальной инфраструктуры должны быть приспособлены для доступа и использования инвалидами. Для лиц, передвигающихся в кресле-коляске, объекты должны быть оснащены пандусами и поручнями. Пункт "Летцы" особенно важен для лиц с ограниченными физическими возможностями, поскольку в д.Малые Летцы расположены санатории "Летцы" и "Железнодорожник", одним из профилей которых является лечение болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Также при обследовании прокуроры установили, что перила пандуса, расположенного при входе в здание станции "Лужесно", оборудованы только с одной стороны, что затрудняло передвижение и могло повлечь причинение травм. Пандусы, оборудованные на остановочном пункте "Батали", не могли использоваться по назначению из-за их малой ширины.

Ненадлежащим образом оказалась организована безбарьерная среда для инвалидов-колясочников и на станции "Витебск". Так, пешеходный мост через железнодорожные пути станции оборудован подъемными платформами, работающими от аккумуляторов. На момент обследования указанные приспособления не функционировали.

Нарекания имелись и к обустройству санитарных помещений на станциях Витебского отделения БЖД: отсутствовали специальные средства (поручни, ручки, контрастный окрас ступеней) для их посещения инвалидами.

Для реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения и социальной защиты инвалидов большое значение приобрела возможность использования ими личного транспорта и свободной парковки в специально предназначенных для них местах. Однако уже несколько лет на территории, прилегающей к вокзалу станции "Витебск", на таких местах фиксировались многочисленные нарушения правил остановки и стоянки. При этом ответственные должностные лица Витебского отделения БЖД своевременно не обращались в органы ГАИ для устранения нарушений.

По результатам проверки транспортный прокурор внес представление начальнику Витебского отделения Белорусской железной дороги, в котором потребовал организовать безбарьерную среду жизнедеятельности на остановочных пунктах и станциях отделения, включая пункт "Летцы", обеспечить оборудование санитарных комнат и помещений на железнодорожных станциях с учетом требований по их адаптации для физически ослабленных лиц, содержать в исправности подъемные платформы вокзала станции "Витебск" и оборудование пандусов при входах в здания станций. Рассмотрение акта надзора взято на контроль.-0-

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