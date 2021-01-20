Витебская ветакадемия взяла под опеку зубра из городского зоопарка

20 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская государственная академия ветеринарной медицины (ВГАВМ) подписала договор с городским зоопарком. Учреждение образования взяло под опеку местного обитателя зубра Бориса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам директора зоопарка Ирины Орловой, брать под опеку животное - мировая практика, которая в Беларуси пока не распространена. Позаботиться о братьях наших меньших может любой желающий - от предприятия или учреждения до жителя города. Люди, исходя из финансовых возможностей, выбирают животное, затем в зоопарке высчитывают сумму для прокорма в течение месяца. Если все устраивает, то заключается договор на опекунство. "Ветеринарная академия будет зубра кормить - раз в месяц поставлять питание. Конечно, все будет зависеть от потребностей животного, но пока договорились о предоставлении корма", - сказала директор зоопарка. Сейчас самые затратные в плане пропитания львы и обезьяны. Хищникам нужно много мяса, приматам - фруктов.

Зубра Бориса приобрели в десятимесячном возрасте в Могилевском зоосаде на пожертвования, которые оставляли жители Витебска. Суточный рацион у семилетнего гиганта основательный - 15 кг сена, 5-7 кг зерна и около 8 кг овощей. Один из символов Беларуси чувствует себя здесь хорошо.

Для Витебского зоопарка это первый случай, когда учреждение взяло под опеку животное. Ректор Витебской государственной академией ветеринарной медицины Николай Гавриченко отметил, что вуз давно сотрудничает с зоопарком - здесь проходят занятия и практика, студенты-волонтеры помогают животным. "Выбрали зубра, потому что это животное наиболее близкое к сельскохозяйственным. Идея опекунства была давно. И когда в декабре прошлого года зоопарк обратился за помощью к населению, это нас подтолкнуло к подписанию документов. Ну и чтобы был пример для других. У нас с зоопарком отношения давние. Не обязательно оформлять опекунство, есть и другие договоры, которые позволяют на законных основаниях кормить животных", - добавил ректор.

Академия готовит не только врачей ветеринарной медицины общего профиля, но и по направлениям подготовки. Есть в их числе ветеринария непродуктивных животных, куда входят зоопарковые, дикие и домашние питомцы.

В Витебском зоопарке обитают 150 животных. Недавно у лам впервые родился малыш. Чтобы не мерз на холоде, сейчас он живет в кабинете директора и гуляет по административному корпусу. Кроме того, четыре дня назад в зоопарк перевезли лебедей, которые ютились на замерзающей реке Витьба. В холода зверей кормят чаще, обезьян даже согревают горячим чаем.-0-

Фото Александра Хитрова