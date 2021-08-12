Витебске задержали участника прошлогодних протестов и приверженца нацистских взглядов

12 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Оперативники Витебского областного управления ГУБОПиК задержали 18-летнего витебчанина, принимавшего участие в прошлогодних несанкционированных массовых мероприятиях. Информация об этом размещена на Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению лиц, причастных к протестной деятельности. Задержанный витебчанин, как выяснилось, состоял в фанатском движении и придерживался нацистских взглядов. Также он являлся участником множества деструктивных Telegram-каналов и чатов.
В ходе обыска у него дома обнаружена нацистская и протестная символика, атрибутика и литература. Из-за своих увлечений житель областного центра уже попадал в поле зрения правоохранителей в 2019 году.
Витебчанин задержан за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики.-0-
Правоохранительные органы продолжают работу по установлению лиц, причастных к протестной деятельности. Задержанный витебчанин, как выяснилось, состоял в фанатском движении и придерживался нацистских взглядов. Также он являлся участником множества деструктивных Telegram-каналов и чатов.
В ходе обыска у него дома обнаружена нацистская и протестная символика, атрибутика и литература. Из-за своих увлечений житель областного центра уже попадал в поле зрения правоохранителей в 2019 году.
Витебчанин задержан за пропаганду или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики.-0-