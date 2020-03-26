26 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. РУП "Витебскэнерго" предупреждает о случаях появления псевдоэлектриков и призывает жителей области быть внимательными при общении с посторонними лицами, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"С начала года в регионе вновь стали фиксироваться случаи, когда под видом работников "Энергосбыта" или представителей энергоснабжающей организации в дома к людям приходят неизвестные, не имеющие никакого отношения к "Витебскэнерго", и предлагают обследовать проводку, заменить счетчик или отремонтировать электрооборудование", - рассказали специалисты.

В "Витебскэнерго" напомнили, что персонал филиала "Энергосбыт" выполняет работу только в форменной одежде. Энергетики имеют при себе служебные удостоверения и фирменный бейдж, расположенный на верхней одежде. При этом они не должны предлагать или навязывать платные услуги.

"Если у людей, представляющихся контролерами "Энергосбыта", нет служебных удостоверений, просим не пускать их в помещения для осмотра прибора учета и сообщать о таких случаях в энергоснабжающую организацию или отделение милиции", - подчеркнули на предприятии. Информацию о визите контролера можно уточнить по телефону местного подразделения филиала "Энергосбыт", указанному в договоре, квитанции об оплате или на сайте предприятия. Плановую замену приборов учета электрической энергии по программе модернизации средств учета работники филиала "Энергосбыт" РУП "Витебскэнерго" выполняют бесплатно.

Следует проявить внимательность, выбирая исполнителя для ремонта электропроводки или установки стиральной и посудомоечной машины. Для этого нужно обратиться в организацию, занимающуюся эксплуатацией многоквартирного жилого дома. Она оказывает эту платную услугу, ее специалисты компетентны и знают все особенности схем электроснабжения конкретного жилого дома.-0-