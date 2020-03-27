"Витебскэнерго" реконструирует котельную "Северную" в этом году

27 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. РУП "Витебскэнерго" реализует в этом году крупный инвестпроект на котельной "Северной" в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Проект является одним из мероприятий комплекса работ, проводимых в стране с целью интеграции Белорусской АЭС в объединенную энергетическую систему республики. В соответствии с ним в новом здании котельной предусмотрена установка двух водогрейных электрокотлов общей мощностью 20 МВт, монтаж двух баков-аккумуляторов объемом по 1 тыс. куб.м каждый. На площадке КСМ-110кВ планируется установить силовой трансформатор производства ОАО "Сименс трансформаторы" (Россия).

Проектно-сметная документация разработана РУП "БелТЭИ".

Строительно-монтажные работы на объекте начались в январе. Генеральным подрядчиком выступает ОАО "Белэлектромонтажналадка". К настоящему времени уже завершено строительство здания электрокотельной, которое полностью готово к монтажу оборудования, устройство фундаментов под баки-аккумуляторы, выполнено гидрофобное основание. Ведется монтаж технологической эстакады и технологической канализации. В старом здании котельной установлены сетевые насосы и теплообменники.

На подстанции 110 кВ "КСМ" установлен на фундамент трансформатор. В настоящее время там монтируется навесное оборудование и идет прокладка кабеля в сторону котельной "Северной" для последующего электроснабжения электрокотельной. Полностью завершены работы по прокладке кабельной канализации. Также выполняется монтаж необходимого оборудования на всех связанных объектах (ПС-110 кВ "Технологическая", ПС-30 кВ "Витебск", мини-ТЭЦ "Восточная", Витебская ГЭС, Витебская ТЭЦ, Витебские тепловые сети).-0-