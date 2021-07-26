Витебские десантники 30 июля и 2 августа приглашают на свой праздник

26 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады 30 июля и в День десантников и сил специальных операций Беларуси (2 августа) организуют праздничную программу в городе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в соединении.

В преддверии профессионального праздника, 30 июля, с 10.00 до 14.00 на площади Победы состоится концерт, будут работать интерактивные зоны. На сцене выступят военный оркестр 103-й бригады, ансамбль "103 Регион", бойцы разведывательно-десантной роты с показательной программой.

Интерактивные зоны включат в себя катание на БТР, "Каймане", квадроцикле. Будет работать фотозона, желающие смогут преодолеть полосы препятствий (разрушенный мост, лабиринт, скалу), угоститься солдатской кашей, чаем, посмотреть выставку стрелкового оружия и военной техники. К окончанию мероприятия запланирован тематический флешмоб.

Непосредственно в день праздника, 2 августа, в городе состоится несколько акций. С утра солдаты с ветеранами ВДВ пройдут по улице Ленина и проспекту Фрунзе и исполнят строевые песни. Затем на улицах Витебска десантники будут дарить цветы женщинам и сладости детям. Военнослужащие также придут с подарками в гости к ребятам из Витебского детского дома.

С 10.30 можно будет прийти в воинскую часть для просмотра показательных выступлений и участия в праздновании. В соединении организуют интерактивные площадки: предложат выставки оружия, техники, средств разминирования, поучаствовать в занятиях на воздушно-десантном комплексе, преодолении полосы препятствий и другое. Также 2 августа десантники почтут память погибших в Афганистане своих старших товарищей и возложат цветы к городским памятникам.-0-