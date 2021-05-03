Витебские десантники провели мини-парад для 101-летнего ветерана войны

3 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сегодня в областном центре торжественно поздравили ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии Дня Победы военнослужащие бригады поздравили 101-летнего Федора Лисовского. Солдаты прошли маршем возле дома ветерана, а офицер в сопровождении военного оркестра исполнил известные песни о войне. "Наше мероприятие - дань уважения тем, кто ценой собственной жизни выполняли воинский долг. На примере наших ветеранов воспитываем новое поколение защитников Отечества, показываем, что Беларусь помнит и гордится своими героями", - отметил заместитель командира бригады по идеологической работе подполковник Денис Кривенцов.

Федор Минович Лисовский родился в 1919 году в Оршанском районе. Прошел всю войну: призвался в 1939 году и вернулся домой в 1946-м. Его подразделения воевали в составе Западного, 4-го Украинского, 2-го Белорусского фронтов. Ветеран стал участником освобождения Севастополя, боевых операций в Польше, Кенигсберге. В итоге он дошел до Берлина, был дважды ранен. Федор Минович награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и орденом "Знак Почета".

Федор Лисовский

Несмотря на почетный возраст, ветеран вышел на улицу и приветствовал воинским званием десантников, благодарил всех за внимание. "Порадовали маршем. Доволен, что прожил такую долгую жизнь недаром, потому что есть люди, которые поддерживают меня. Спасибо вам", - сказал Федор Минович.

Парад и громкая музыка оркестра на несколько минут внесли свое настроение в дворик, где живет ветеран. Соседи смотрели в окно, снимали необычное поздравление на телефон, некоторые решили спуститься вниз. Тамара Варвашина живет в одном доме с участником войны. Говорит, что Федор Лисовский прекрасный человек, всегда общается, показывает своим поведением и отношением к делу пример другим. "Мы равняемся на него. Благоустройство сквера в нашем дворе прошло не без участия Федора Миновича, он неравнодушен к людям и к месту, где живет", - добавила соседка.-0-

Фото Александра Хитрова