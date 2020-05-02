Витебские десантники провели парад для ветерана войны

2 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады продолжают принимать участие в республиканской акции "Беларусь помнит". Сегодня в областном центре десантники провели парад возле дома ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

В преддверии Дня Победы военнослужащие бригады поздравили 95-летнего Алексея Иванова. Солдаты прошли торжественным маршем возле дома ветерана, а военный оркестр исполнил известные мелодии военных лет. "В лице Алексея Михайловича десантники 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады поздравили всех ветеранов и тружеников тыла с приближающимся великим праздником - Днем Победы", - отметил заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии подполковник Денис Кривенцов.

Алексей Иванов родился в Слуцком районе. Война его застала в Ленинграде, когда он учился в школе ФЗО. Парня эвакуировали, он трудился в тылу и успел пройти артиллерийские курсы. Призвали Алексея Михайловича в армию в 1944 году, он освобождал нынешнюю Калининградскую область. После войны окончил военное артиллерийское училище в Сумах (Украина). Ветеран много лет отдал тогдашней 103-й воздушно-десантной дивизии, прослужив на различных должностях. В запас ушел в звании полковника и работал военруком в Лужеснянском сельхозтехникуме.

Алексей Михайлович был рад такому подарку от солдат. По словам родственников, он усердно готовился, приводил в порядок парадную форму. "Спасибо, что не забываете нас, ветеранов. Помните, что если бы мы не победили в той войне, никого из следующих поколений не было бы. Было страшное время, но мы выстояли", - отметил участник Великой Отечественной войны.

После парада ветеран поделился с военнослужащими воспоминаниями о военных годах.-0-

Фото Андрея Щербицкого