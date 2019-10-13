Витебские десантники провели праздничную встречу накануне Дня матери

13 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады накануне Дня матери устроили праздничную встречу с самыми дорогими людьми, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие пригласили матерей, родственников, своих девушек, знакомых. Солдаты провели мам по казармам, ознакомили их с бытом. А для всех гостей выступили с концертом.

Матери приехали с разных регионов Беларуси. Например, мама рядового Михаила Малиновского из Городокского района. Она сказала, что сыну нравится здесь служить. "Как и любая мама, в первое время волновалась за него. Возможность приезжать в выходной день, когда он в увольнении, очень важна для матерей. Разрешают солдатам и по телефону позвонить, - рассказала женщина. - Сейчас младший сын учится в колледже и его могут призвать в армию. Видя, где и как служит старший, на сердце спокойно. Считаю, что каждый молодой человек должен пройти армию". Михаил Малиновский служит в бригаде с мая и уже решил, что в дальнейшем будет переводиться на контрактную службу. "Документы все собрал. Сразу, как пришел в часть, решил остаться здесь - командиры и отношение к нам хорошие", - отметил военнослужащий.

Марина Иванова из Городокского района с сыном Михаилом Малиновским

Заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады по идеологической работе, гвардии подполковник Денис Кривенцов рассказал, что в этом году более 50 военнослужащих, которые достойно несут службу, получили трехсуточные увольнения накануне Дня матери. "Бойцы получили возможность приехать домой, поздравить матерей, вручить им благодарственные письма от командира бригады. Военнослужащие у нас призваны с разных регионов страны, поэтому не все матери могут к ним часто приезжать", - отметил Денис Кривенцов.

Галина Бирюкова сыном Никитой

Светлана Андрасюк сыном Вячеславом

Кроме того, сегодня в бригаде проходит акция, во время которой все солдаты позвонят мамам. Также матерей поздравят с приближающимся праздником командиры подразделений, где служат их сыновья. -0-

Фото Александра Хитрова