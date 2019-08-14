Витебские десантники провели смотр готовности перед учением "Щит Союза - 2019"

14 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели смотр готовности к участию в совместном оперативном учении вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

В конце августа личный состав соединения отправится в Россию на полигон Мулино, где начнет подготовку к выполнению задач согласно замыслу учения. Сегодня представители Министерства обороны проинспектировали бригаду, оценили, насколько готовы военнослужащие к учению, проверили технику, вооружение.

Начальник штаба - первый заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил Виктор Гулевич отметил, что участие в маневрах такого уровня - ответственное и важное дело. "У военнослужащих чувствуется боевой настрой перед учением. Да, имеются мелкие шероховатости, но в целом бригада к "Щиту Союза - 2019" готова", - отметил офицер.

В учении от 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады примут участие около 700 военнослужащих парашютно-десантных батальонов, подразделений обеспечения и управления бригады. В их числе водитель БТР-80 рядовой Егор Зинькевич, он служит в бригаде 15-й месяц. "Наш экипаж готов к маневрам достаточно хорошо. В таком крупном учении участвую впервые, новым для меня будет преодоление озера на БТР ночью", - рассказал солдат.

Совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019" пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных Сил России Мулино в Нижегородской области. Планируется, что в нем примут участие 12 тыс. военнослужащих, из них 4 тыс. - белорусских. Маневры станут завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки армий двух стран.-0-