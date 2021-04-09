Витебские десантники успешно отработали прыжки с самолета

9 апреля, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. На аэродроме Куковячино под Витебском сегодня прошли парашютные прыжки военнослужащих 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что в основном сегодня прыгали уже опытные офицеры, прапорщики и контрактники, они, как всегда перед прыжками, провели необходимую подготовку на воздушно-десантном комплексе. На площадке находятся тренажеры, макеты вертолета Ми-8, самолетов Ил-76 и Ан-2, а также стапеля для подвесных систем и 20-метровая вышка.

Перед посадкой в Ан-2 военные проверяют свое снаряжение, осматривают друг друга и повторяют азы десантирования. Последовательность действий парашютиста в воздухе после прыжка примерно такая: нужно сгруппироваться, отсчитать время, выдернуть кольцо. После прыжка десантники произносят: "501, 502, 503" - и выдергивают кольцо, затем сразу: "504, 505, купол". Пока проговариваешь трехзначное число, проходит примерно секунда. После раскрытия парашюта нужно осмотреть купол, бросить взгляд по сторонам - нет ли в опасной близости товарищей, потом с помощью строп управления развернуться по ветру. Снижаясь, необходимо контролировать свое положение - ты должен быть спиной к ветру.

Сегодня под Витебском в течение нескольких часов отработали десантирование около 70 военных. В числе прыгающих и девушки. Младший сержант миротворческой роты Юлия Тихонова сегодня совершила свой восьмой прыжок. Говорит, что каждый раз присутствует мандраж. "Сравнить первый и последующие прыжки невозможно. Первый самый запоминающийся и драйвовый. После третьего-четвертого прыжка уже есть определенное спокойствие, и тебе не так страшно", - отметила девушка.

Парашютная подготовка - неотъемлемая часть боевой подготовки крылатой пехоты. За год каждый контрактник 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады должен совершить не менее четырех прыжков.-0-

Фото Александра Хитрова