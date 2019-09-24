Витебские десантники вернулись с учения "Щит Союза - 2019"

24 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сегодня вернулись с учения "Щит Союза - 2019", передает корреспондент БЕЛТА.

В конце августа личный состав соединения отправился в Россию на полигон Мулино. Сегодня военнослужащие железнодорожным транспортом вернулись на родину и в ближайшее время прибудут в расположение части. Сейчас десантники занимаются разгрузкой вещей и вооружения.

В учении от 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады принимали участие около 700 военнослужащих парашютно-десантных батальонов, подразделений обеспечения и управления бригады. Командир соединения полковник Вадим Шадура отметил, что все бойцы с задачами на маневрах справились отлично. "В течение месяца 103-я бригада совместно с группировками сухопутных войск Вооруженных Сил Беларуси и России выполняла различные задачи. Во время учения мы освобождали город различными способами, преодолевали водные преграды. Практически все маневры выполнялись ночью, что требовала высокой подготовки и соблюдения мер безопасности", - сказал Вадим Шадура.

Все военнослужащие соединения вернулись на родину здоровыми и в хорошем настроении. "Парни-срочники отлично себя проявили. Они выполняли задачи не хуже российских военнослужащих контрактной службы, а порой и лучше", - добавил комбриг.

Сейчас десантники будут приводить технику в норму и продолжат нести службу дальше. Тем не менее, некоторых ждут еще учения "Взаимодействие-2019" и другие маневры по линии ОДКБ.

Учение "Щит Союза - 2019" началось 13 сентября на полигоне Мулино в Нижегородской области. В нем приняли участие около 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, а также до 70 самолетов и вертолетов, о чем в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года были уведомлены государства - участники ОБСЕ. От Беларуси в маневрах было задействовано более 4 тыс. человек личного состава, свыше 30 танков, 80 боевых бронированных машин, около 50 реактивных систем залпового огня, орудий и минометов, а также самолеты и вертолеты.-0-

Фото Олега Климовича