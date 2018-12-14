Витебские газовщики вручили подарки воспитанникам Сенненского дома-интерната

14 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Газовщики первыми в Витебской области открыли череду поздравлений воспитанников социальных учреждений региона в рамках благотворительной акции "Наши дети". Сенненскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, посетил сегодня сенатор, генеральный директор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Петр Шершень поздравил детей с наступающими Рождеством и Новым годом и передал подарки. Он подчеркнул, что каждому ребенку в первую очередь нужны тепло и забота. "Чтобы так и было, государство уделяет повышенное внимание поддержке детей социально уязвимых категорий. Создаются дома семейного типа, развивается практика приемных семей, домашняя атмосфера создается в специализированных домах-интернатах", - добавил Петр Шершень.

УП "Витебскоблгаз" патронирует Сенненский дом-интернат с 2017 года. Подшефное учреждение сотрудники предприятия посещают регулярно на протяжении года, а ко всем знаковым праздникам и событиям приезжают с полезными подарками. Один из последних визитов, например, был приурочен к 1 сентября. Тогда к началу нового учебного года предприятие помогло сделать ремонт спального корпуса. Сейчас при финансовой поддержке газовщиков будут обновлены мебель и оборудование в спортзале. "Активную поддержку со своей стороны мы будем оказывать и далее, - подчеркнул гендиректор, - чтобы ребята выросли сознательными гражданами нашей страны".

Еще один визит сотрудники предприятия в ближайшие дни нанесут опекунской семье, проживающей на территории сельскохозяйственного филиала "Мазоловогаз" УП "Витебскоблгаз". Для родителей и семерых детей подготовлены не только вкусные, но и полезные в хозяйстве подарки.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 10 декабря и продлится по 11 января. Ее главная цель - не оставить без внимания ни одного ребенка.-0-

Фото УП "Витебскоблгаз"