Витебские медики освоили новые методы протезирования зубов

20 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебские медики освоили методы протезирования зубов по технологии CAD/CAM, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий ортопедическим отделением Витебского областного клинического стоматологического центра Сергей Деркач.

Сергей Деркач

Новое оборудование появилось недавно в стоматологическом центре на базе Витебской городской центральной поликлиники. Оно работает по технологии CAD/CAM. Цифровая система автоматизирует процесс создания зубных протезов. "С помощью видеодатчика сканируются модели зубов. Информация на компьютере преобразовывается в 3D-изображение, которое можно поворачивать, рассматривая зубной протез c разных сторон, увеличивая его. Так техник моделирует трехмерную реставрацию зубов", - отметил Сергей Деркач.

После специалист отправляет работу на фрезер, который вытачивает созданную конструкцию. На это уходит от 20 до 180 минут. Затем ортопедическая реставрация уходит в специальную печь для синтеризации, где при высокой температуре она достигает нужных прочностных свойств. На новом оборудовании можно из диоксида циркония изготовить виниры, люминиры, коронки, мостовидные протезы, вкладки, накладки и другие элементы.

"Центр организовал кабинеты цифровых технологий в поликлиниках Витебска, Браслава, Докшиц, Глубокого. По сути, изготовлением необходимых конструкций для зубов можем охватить всю Витебскую область. Для этого человеку из любого района могут сделать 3D-модель и отправить нам. Здесь по ней мы создаем ортопедическую конструкцию и отправляем обратно пациенту. На все это уйдет около двух дней", - отметил медик.

Сергей Деркач добавил, что благодаря современной технологии сокращается срок изготовления конструкции, увеличивается ее точность и качество.-0-

Фото Александра Хитрова