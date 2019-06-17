Витебские правоохранители впервые организовали лагерь для трудных подростков

17 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские правоохранители впервые открыли летний патриотический лагерь для трудных подростков, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
Лагерь дневного пребывания организован на базе 103-й воздушно-десантной бригады для ребят. С 17 июня на протяжении десяти дней его будут посещать 20 трудных подростков в возрасте от 13 до 17 лет, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. Инициативу правоохранителей поддержали родители мальчиков, понимающие, насколько важно во время каникул правильно организовать их отдых.
Военнослужащие и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних разработали насыщенную программу погружения в армейскую жизнь. "Времени скучать не будет: ребят ждет знакомство с распорядком дня и вооружением десантников, участие в конкурсах и спортивных состязаниях, просмотр фильмов гражданско-патриотической направленности", - отметила Ольга Шкуратова.
По ее словам, летняя занятость всех 1,3 тыс. трудных подростков находится под контролем сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. До начала каникул для них были проведены ярмарки вакансий с целью трудоустройства. Подросткам предложили кружки по интересам и спортивные секции. Расписание их работы размещено в официальных группах ИДН в социальных сетях. Там же находится другая полезная информация профилактического характера.
Аналогичные смены также планируется провести на базе Полоцкого пограничного отряда и третьей отдельной патрульной роты в/ч 5524.-0-
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