Витебские спасатели примут экзамен по безопасности у семей одноклассников

27 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске спасатели устроят экзамен по безопасности для семей одноклассников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Настоящий квест по актуальной теме состоится 28 августа в Витебском универмаге, куда многие родители приходят сейчас, чтобы собрать детей к учебному году. На старте каждая семья получит рюкзак с ярким логотипом акции "В центре внимания - дети!", который будут пополнять всем необходимым за прохождение каждой из локаций игры. Чем больше правильных ответов, тем полнее рюкзак будет наполняться полезными призами от спасателей. На финише отличники получат сертификат, подтверждающий готовность к учебному году, и соберут рюкзак со всем необходимым к школе.

Мероприятие состоится в рамках акции "В центре внимания - дети!", которая проходит в республике с 17 августа по 10 сентября. Акции призвана привлечь внимание общественности к проблеме детской гибели и травматизма от пожаров.

Организаторами в регионе выступают Витебское областное управление МЧС и РГО БДПО.

Касаясь актуальности темы, в управлении МЧС отметили, что за 2019 год в Витебской области по причине детской шалости с огнем произошло 12 пожаров, с начала этого года - уже 13. К счастью, эти происшествия обошлись без гибели детей.-0-