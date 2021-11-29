Витебские спасатели проведут акцию против неосторожного курения

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Парк безопасных аттракционов от МЧС развернется сегодня в одном из крупных торговых центров Витебска "Евроопт Билево", сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Пройти все аттракционы и стать участником беспроигрышной лотереи предложат покупателям организаторы мероприятия с 15.00 до 17.00. "В борьбу за главный приз - абонемент на посещение тренажерного зала - вступят те, кто смогут "Завязать с курением", "Забить на сигарету", посетить "Комнату страха", сыграть в рулетку и пройти дополненную реальность. Не обойдется без ростовых кукол, информационных и фотозон. Данное мероприятие пройдет в рамках республиканской акции "Не прожигай свою жизнь", направленной на предупреждение основной причины пожаров и гибели людей от них - неосторожного обращения с огнем при курении", - рассказали в областном управлении МЧС. По этой причине в Витебской области произошел каждый третий пожар, 80% всех погибших накануне курили и злоупотребляли алкоголем.

Привлекать внимание к актуальной проблеме будут витебские спасатели совместно с представительством "Белгосстраха" по Витебску, членами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, работниками Белорусского добровольного пожарного общества и представителями БРСМ.-0-