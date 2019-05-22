Витебские спасатели проверят молодых отцов на знание безопасности жизнедеятельности

22 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Необычным образом решили привлечь внимание молодых родителей к вопросам обеспечения безопасности детей витебские спасатели. В областном клиническом родильном доме сегодня работники МЧС устроят испытания для молодых отцов, которые будут забирать своих детей из роддома, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Перед тем как новоиспеченным папам будут вручать детей, работники МЧС предложат им пройти задания и выяснить, насколько готов дом молодых родителей к безопасному проживанию ребенка. Во время акции также проверят, насколько папы и мамы осведомлены в вопросах безопасности жизнедеятельности. В обмен на пройденные испытания родителям вручат диплом о прохождении "Школы безопасности для молодых пап". "Также спасатели готовят красочную фотозону и уникальные подарки для малышей и мам. К примеру, новорожденным вручат ползунки с надписью "Дружу с безопасностью" и подарок на вырост - книгу "Азбука безопасности". Обучающую литературу от МЧС получат и родители", - отметили в областном управлении МЧС.

Продолжится акция в актовом зале учреждения. Здесь будет проведено занятие с будущими мамами, во время которого спасатели дадут важные советы и рекомендации о том, как подготовить безопасный дом для малыша.

Мероприятие пройдет во время республиканской акции МЧС "Не оставляйте детей одних!". Цель ее - привлечение внимания к проблеме детской шалости с огнем и гибели детей на пожарах, снижения количества чрезвычайных ситуаций с участием детей и обеспечения их общей безопасности во время нахождения дома, на улице, отдыхе, водоеме и т.д.-0-