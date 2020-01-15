Витебские спасатели реализуют с Литвой и Латвией проекты по предупреждению ЧС

15 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебское областное управление МЧС реализует в 2020-2021 годах два международных трансграничных проекта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Проекты "Совершенствование трансграничного сотрудничества в области предотвращения наводнений, борьбы с наводнениями и снижение загрязнения окружающей среды" и "Совершенствование готовности реагирования на ЧС природного и техногенного характера в климатически сложных условиях" реализуются по трехсторонней программе "Латвия - Литва - Беларусь".

План реализации предусматривает визиты специалистов из стран-участниц для ознакомления с национальными и местными системами предупреждения ЧС, проведение региональных семинаров, совместных исследований на основе сравнения национальных опытов и практики. Также на территории Витебской области и Латвии в этом году будут проведены оперативно-тактические учения. Их целью является отработка взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением населенных пунктов в результате затора льда в весенний период при вскрытии Западной Двины.

Важная часть проектов связана с приобретением техники и оборудования, которое необходимо сотрудникам МЧС для предупреждения и ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций.

Участие в международных проектах позволит наладить региональный механизм взаимодействия спасательных служб Беларуси, Латвии и Литвы, расширить возможности в сфере заблаговременного реагирования на различные угрозы, а также поспособствует совершенствованию теоретической и практической подготовки личного состава, укреплению материально-технической базы по приоритетным направлениям деятельности.-0-