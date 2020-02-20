Витебские спасатели устраивают зрелищное шоу к Единому дню безопасности

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20 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские спасатели устраивают сегодня зрелищное шоу во время акции "Единый день безопасности", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС. Масштабное мероприятие для детей и подростков проведут в Ледовом дворце, где развернутся интерактивные обучающие площадки по безопасности жизнедеятельности от специалистов МЧС, ОСВОД, ГАИ, БДПО, БРСМ, "Витебскоблгаз", областной организации БОКК, 103-й мобильной бригады. На открытой площадке каждый желающий сможет познакомиться со специальной техникой МЧС, ГАИ, "Витебскоблгаза", их ретроавтомобилями. Здесь же будет демонстрироваться оборудование, которое имеется на вооружении в подразделениях экстренных служб города. А на ледовую арену выедет спецтехника МЧС и УВД. В свете фар и проблесковых маячков развернется настоящее шоу: из-под купола арены спустятся альпинисты-спасатели, кинологи и военнослужащие специального подразделения ОМОН продемонстрируют свое мастерство. Также на льду раскроется сюжет театрализованной постановки "Без паники". Акция направлена на развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-познавательной работы с подрастающим поколением, пропаганду безопасных условий проживания населения. В текущем году акции "Единый день безопасности" будут проводиться дважды: с 20 февраля по 1 марта и с 1 по 10 сентября.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!