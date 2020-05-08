Витебские спасатели устроят масштабный праздник для ветеранов

8 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Спасатели Витебского областного управления МЧС поздравят сегодня ветеранов Великой Отечественной войны Ивана Терехова и Федора Коннова, которые после войны служили в подразделениях МЧС. Об этом сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

В праздничном мероприятии примет участие руководство МЧС области, знаменная группа управления, парадный расчет, специализированная техника. Чествование пройдет возле домов ветеранов по улице Правды в Витебске.

"Возле подъезда работник МЧС на баяне исполнит песни военных лет, начальник управления Сергей Мелешкин поздравит ветеранов с 75-летием Победы и вручит подарки. После этого во дворе дома начнется настоящий праздничный парад: проедет ретротехника МЧС, торжественным маршем пройдет парадный расчет спасателей. Завершится мероприятие запуском дневного салюта", - отметили спасатели.-0-