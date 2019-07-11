Витебские таланты из колледжа Соллертинского совершат музыкально-образовательную поездку в Россию

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Десять учащихся Витебского государственного музыкального колледжа имени И.Соллертинского смогут принять участие в учебно-познавательной программе в Москве и Санкт-Петербурге по приглашению российского правительства. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец при посещении учреждения образования, передает корреспондент БЕЛТА.

По приглашению белорусской стороны Ольга Голодец познакомилась с работой, которую выполняет колледж по воспитанию музыкальных талантов, посмотрела, какой материально-технической, инструментальной базой располагает учреждение. При общении с коллективом училища и юными музыкантами она предложила организовать образовательную поездку 10 учащихся и нескольких педагогов в Москву и Санкт-Петербург.

"Это очень важный момент в развитии культуры, сохранении традиций и гуманитарных связей. Мне кажется, ребятам из музыкального колледжа было бы очень интересно познакомиться со своими сверстниками. Мы сделаем путешествие в музыкальную Россию. Такие программы существуют для школьников старших классов, студентов. Ребята смогут вместе со сверстниками из России познакомиться с музыкальными музеями, прежде всего Глинки, Прокофьева, посмотреть интересные, знаковые для любого музыканта места и при этом позаниматься, поучаствовать в мастер-классах известных педагогов", - пояснила Ольга Голодец в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Она добавила, что поездка может быть организована сразу как представители колледжа соберут группу.

Перед посещением колледжа гости, включая заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко и руководство Витебского региона, возложили цветы к памятнику героям Отечественной войны 1812 года и на военном кладбище на Успенской горке, где покоятся 15 советских солдат и офицеров, в том числе герои Советского Союза Иван Сиваков, Иван Янушковский, Минай Шмырев.

Для вице-премьера правительства РФ это первый визит в Витебск. Белорусский город оставил у нее впечатление очень чистого и красивого. Ольга Голодец также сказала, что постарается включить в программу визита посещение знаковых музеев фестивальной столицы Беларуси.-0-