Витебские таможенники пресекли с начала года более 1,5 тыс. нарушений законодательства

2 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 1,5 тыс. административных правонарушений выявили за январь - май витебские таможенники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

По результатам пресечения попыток нарушения законодательства возбуждено 8 уголовных дел (в том числе по таможенным материалам иными правоохранительными ведомствами области). По решению суда предметы правонарушений на сумму свыше Br250 тыс. обращены в доход государства.

В числе партий товаров, которые нарушители пытались незаконно переместить через границу страны, были плодоовощная и другая пищевая продукция без фитосанитарных или ветеринарных сертификатов, лекарственные средства без декларирования, наркотические вещества (маковая соломка) и транспортные средства по заниженной стоимости.

Нарушения таможенного законодательства со стороны физических лиц чаще были связаны с перемещением через границу алкогольной продукции свыше установленных норм.

"Защита внутреннего рынка от некачественной или небезопасной для потребителя продукции, а также противодействие трансграничной преступности - одни из важнейших функций таможенных органов. В связи с этим уже сегодня все усилия сотрудников таможни направлены на повышение эффективности пресечения правонарушений с гарантией высокой степени объективности и контроля", - добавили в ведомстве.-0-