Витебские таможенники с начала года применяли для осмотров сканирующий комплекс более 12 тыс. раз

26 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. С начала года Витебская таможня с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) провела более 12 тыс. таможенных осмотров, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Сканирование транспортного средства таким образом дает изображение перемещаемого груза без вскрытия грузового отсека, а также позволяет увидеть любые товары, сокрытые от таможенного контроля. Так смогли обнаружить партию дорогостоящего сыра и декоративные статуэтки, которые перемещались без сопроводительных документов. Также инспекционно-досмотровый комплекс позволяет выявить конструктивные изменения автомобилей и предотвратить попытки перемещения одних транспортных средств под видом других.

"Благодаря работе сканирующего комплекса в октябре была пресечена попытка незаконно ввезти в ЕАЭС крупнейшую партию гашиша массой 668 кг. На сканограмме контейнера инспекторы ИДК заметили постороннее вложение, отличающееся от заявленного товара. Коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета были скрыты среди бочек с законно ввозимым товаром. Экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством. И это случай не единственный в практике таможенников: в марте 2019 года с помощью ИДК не допустили ввоз в страну 130 кг гашиша и более 10 кг экстази", - отметили сотрудники ведомства.

Кроме того, неинтрузивные технологии, используемые при работе ИДК, значительно сокращают время операций таможенного контроля, увеличивая пропускную способность пунктов пропуска.

"Сегодня на белорусско-латвийской границе сканирующим комплексом оборудован автодорожный пункт пропуска "Григоровщина". Завершается установка современного инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска "Урбаны", - добавили в таможне.-0-