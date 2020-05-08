Витебские университеты проведут дни открытых дверей в YouTube и соцсетях

8 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский государственный технологический университет (ВГТУ) и Витебский госуниверситет имени П.М. Машерова проведут в мае дни открытых дверей в онлайн-формате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузах.

Факультеты дневной формы обучения ВГТУ с 8 по 29 мая проведут дистанционные дни открытых дверей, будут общаться в официальных аккаунтах социальных сетей и по телефонам горячих линий. Для абитуриентов состоится прямой эфир на YouTube-канале университета с презентацией факультетов и ответами на вопросы в чате к видео и в соцсетях. Сегодня в 15.00 первый стрим проведет факультет дизайна.

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова проведет дни открытых дверей 16 и 23 мая на YouTube-канале "Телевидение Витебского университета". Онлайн-трансляции начнутся в 12.00. "Общаться с абитуриентами в прямом эфире будут руководство университета, деканы и преподаватели факультетов, заведующий подготовительным отделением. Участники смогут поближе познакомиться с университетом, получить информацию по предлагаемым для обучения специальностям и особенностям вступительной кампании этого года", - отметили в ВГУ.

Более подробную информацию по проведению дней открытых дверей можно узнать на сайтах высших учебных заведений.-0-