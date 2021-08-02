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02 августа 2021, 11:45

Витебские ветераны-десантники о ВДВ: это сила, отвага, большая и крепкая семья

Фото из архива
Фото из архива

2 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. "Выпускники" ВДВ на сегодняшнем празднике вспоминают о службе и о сослуживцах, ставших для них семьей, а также символом силы и доблести. Некоторые из собравшихся на церемонии возложения цветов у памятника десантникам в Витебске поделились с корреспондентом БЕЛТА, что для них значит День десантников и сил специальных операций.

Традиционно в Витебске День ВДВ отмечают не только служащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, но и ветераны-десантники. С 2018 года они собираются и у памятника, созданного в честь войск, представляющих элиту белорусской армии, чтобы возложить цветы и почтить память тех, кого навсегда забрало небо. "Прежде всего отдаю дань уважения воздушно-десантным войскам. Конечно, вспоминаю своих боевых друзей. Встречаемся на этом месте раз в год. Для меня этот праздник и в целом ВДВ - это сила, отвага. Для меня многое в жизни связано с воздушно-десантными войсками, еще до армии я прыгал с парашютом. Есть что вспомнить и рассказать детям", - поделился Олег Петухов, который в свое время служил в Афганистане и не понаслышке знает, что такое война.

Точно так же передать эстафету поколений стремится и его товарищ Вячеслав Александров, который привел на праздник сына. "Наши дети должны знать, кто такие десантники. Я хочу, чтобы и мой сын стремился защищать Родину, понимал, что для мужчины это святой долг", - отметил он.

В числе тех, для кого честь мундира и голубого берета не является пустым звуком, находится ветеран ВДВ, председатель совета ветеранов 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии подполковник Виктор Семикоз. Его жизнь тесно связана с продуваемыми всеми ветрами войсками с 1959 года. Он испытывал парашюты, прыгая из разных видов самолетов - Ан-2, Ан-10, Ту-104, аэростата и др. "ВДВ - это прежде всего семья. Мы многое пережили вместе. После окончания Рязанского десантного училища я выполнял интернациональный долг в Чехословакии, а также участвовал в военных действиях на территории разных стран, в том числе в Афганистане. В Афгане было непросто. Изначально мы думали, что наша боевая задача займет три дня - продержаться до подхода основных сил, а потом получилось, что военный конфликт затянулся на годы. Ребят там много погибло. Сегодня мы отдаем дань памяти тем, кто уже в 19-20 лет получили звание Героя Советского Союза. Дивизия воспитала немало героев, ее наследие богатое, поэтому сегодняшней молодежи есть чем гордиться", - подчеркнул ветеран-десантник.

Он также добавил, что ветераны Афгана и ВДВ активно участвуют во всех значимых общественно-политических событиях страны, встречаются с подрастающим поколением, чтобы рассказать им, как вершилась история на их глазах. Виктор Семикоз болеет всей душой не только за ребят в голубых беретах, но и за судьбу страны. "Мы доказали, что сильны: и армия, и народ. Вы выстояли против испытаний времени. Сегодня труженики села собирают урожай на полях, который нас когда-то призывали не сеять. Но мы, белорусы, отстояли свое право идти своим путем и жить своей головой. За это спасибо руководству как нашего города, так и страны. В этом проявляется доблесть наших людей", - выразил он свое мнение.-0-

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