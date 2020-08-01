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01 августа 2020, 18:55

Витебские викинги встали под парус

1 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский клуб исторической реконструкции и моделирования "Нагльфар" продолжает развивать проект судоходной реконструкции: у построенной в прошлом году ладьи викингов (драккара) появился парус. Сегодня энтузиасты впервые попробовали пройти под ним на озере Сосна в агрогородке Должа под Витебском, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне вечером ребята привезли свою драгоценную "Ому" (так они назвали драккар, что значит "бабушка" на старошведском) к берегу озера, где разбили шатерный лагерь. Ранним утром они начали приготовления, несмотря на хмурое небо и не слишком дружелюбный ветер.

Как рассказал капитан корабля, один из участников клуба Артем Лещина, он же хирдман Бьёрн Скарф (такое его клубное имя и статус), идея с парусом родилась еще в прошлом году, когда во время первого водного похода на каком-то этапе ребята поставили мачту из того, что было. "Использовали спальник, пару кусков веревки. И все это на стойку от шатра, которую просто держали. Первое время, пока ветер был попутный, так и плыли. Потом привязали надежнее. И как-то всем так понравилось, что решили сделать настоящий парус", - сказал он.

В работе советами и расчетами нужных пропорций паруса, мачты и прочих нюансов помогли ребята из Карелии, в том числе директор музея эпохи викингов "Крепость Черного медведя" в историческом парке "Бастионъ" Тимофей Григорьев.

Вооружившись инструментами, "нагльфаровцы" начали шлифовать будущие мачту и рею, строгать крепление к дну ладьи - степс. "Если описать, как мы эту форму делали, то сначала она была похожа на тонированный ВАЗ-2105, а потом - на ВАЗ более современной модели", - пошутил Артем.

Некоторые веревки для креплений (ванты) изготавливали сами. Еще часть, а также парусину для паруса подарил минский клуб "True Varing" - на день рождения "Нагльфара".

"Шил парус я сам. Оказывается, есть много нюансов. Например, промежутки между швами должны быть не более 30-40 см. Иначе на ветру он будет заламываться, или ветер будет не раздувать парус, а отскакивать от него", - пояснил капитан.

Девушки клуба к шитью тоже немного приложили руку - помогали обработать люверсы, сквозь которые протянут канат, крепящий парус к рее. Еще один мастер клуба Сергей Ковалев сделал латунные угловые люверсы.

Уже на воде, прежде, чем установить в отверстие степса мачту, туда закинули монету - на удачу. Затем закрепили ванты от верхушки мачты к бортам, носу и корме и отстали от берега, ободряемые напутствиями подрастающего поколения викингов: "Привезите больше добычи!"

А зрителям оставалось с волнением наблюдать, как с каждым взмахом весел драккар удалялся, превращаясь в неясный силуэт, набирал против течения разгон и впервые поднял парус.

Когда через полчаса команда причалила, капитан доложил: "Мы попробовали поставить парус сначала на одну треть, потом на две трети. Шли боковым ветром. Еще учиться и учиться, но главное - получилось!"

О своем драккаре "Нагльфар" мечтал, пожалуй, с основания клуба - уже 20 лет. Но активное строительство по факту началось три года назад. Материалами научно-историческими и практическим опытом помогали друзья-реконструкторы, кораблестроители из разных городов Беларуси и не только, а также консультации с музеями Норвегии и Дании, археологические раскопки.

Витебская "Ома" стала шестым судном во флоту белорусских викингов: еще по одной ладье есть в Полоцке, Гомеле, Гродно, две в Минске. Каждый корабль уникален, но следует главному принципу конструкции - это килевая ладья, доски которой идут внахлест. При полной историчности "Ома" зарегистрирована по современным правилам: у нее есть номер, судовой билет и капитан.

В прошлом году в конце августа экипаж из шести бравых викингов в историчных костюмах и с провиантом в бочках отправился покорять небольшой отрезок пути "из варяг в греки" по Западной Двине, чтобы поучаствовать в одноименном международном фестивале (ранее он назывался "Рубон") в Полоцке. Примерно за неделю ребята не без проблем, но дошли до пункта назначения. И еще успешно закрепили дебют, заняв второе место в фестивальной регате. Теперь они настроены взять реванш у победителей. Ведь у их "Омы" кроме паруса в этом сезоне еще одна обновка - дополнительная пара весел.

Осталось лишь дождаться отступления эпидемии - и реконструкторы смогут перенестись в эпоху викингов в фестивальном формате, своеобразной увертюрой к которому стал в эти выходные шатровый лагерь, песни у костра и несущийся по ряби озера драккар.-0-

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Витебск история реконструкция
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