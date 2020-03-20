Витебский аэропорт в 2019 году принял в 3,5 раза больше пассажиров

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20 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Пункт пропуска "Аэропорт Витебск" по итогам 2019 года принял в 3,5 раза больше пассажиров, чем в 2018-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной таможне. "Пункт пропуска "Аэропорт Витебск" по итогам 2019 года принял в 3,5 раза пассажиров больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Их количество возросло с 10 тыс. до почти 36 тыс. человек. В прошлом году в аэропорт прибыло и больше авиарейсов - около 300", - отметили в Витебской таможне. С начала этого года таможенники региона провели пограничный контроль более 1 тыс. грузовых железнодорожных составов и свыше 2,1 тыс. человек, которые ехали через границу на ж/д транспорте. Такие функции таможня выполняет второй год. Ежедневно витебские таможенники оформляют порядка 1,2 тыс. грузовых и легковых авто в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны". В ведомстве добавили, что на границе с Латвией активно развивается таможенная инфраструктура: близится к завершению реконструкция автомобильного пункта пропуска "Урбаны". Также с 1 июля пункт пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе станет международным, что перераспределит поток транспорта в условиях реконструкции пункта пропуска "Каменный Лог". Витебская таможня 22 марта отметит 27-летие со дня образования. В 1993 году Витебский таможенный пост Минской региональной таможни преобразован в Витебскую таможню. Раньше на территории Витебской области действовало шесть таможен. Сегодня же структура таможенных органов Беларуси выстроена по принципу одна область - одна таможня.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!