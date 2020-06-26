Витебский "Доломит" за январь - май увеличил экспорт продукции более чем на 30%

26 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Доломит" (Витебск) за январь - май увеличило экспорт продукции более чем на 30%, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Иван Бабак.

Последние годы "Доломит" работает с прибылью, одна из причин успешной деятельности связана с наращиванием активности на внешних рынках. Предприятию удается не только удержать свои позиции за пределами Беларуси, но и второй год подряд увеличивать экспортные поставки. По итогам 2019 года акционерное общество обеспечило темп роста экспорта 130%, отгрузив зарубежным партнерам продукции на $7,4 млн. За пять месяцев текущего года прибавка экспорта составила 31% к аналогичному периоду 2019-го. "Мы рассчитываем в целом по году экспортировать продукции на $8,5 млн, что позволит повторить или даже превзойти наш лучший экспортный показатель, который был достигнут в 2015-м", - поделился планами Иван Бабак.

Сегодня в экспортном портфеле предприятия вся линейка (более 10 видов) продукции из доломитового сырья. В последние два года витебский производитель диверсифицирует поставки, наращивая присутствие на украинском рынке. Традиционно в общей структуре экспорта по 40% занимали Украина и Россия, еще 20% приходилось на страны Балтии. В 2019 году удельный вес поставок украинским партнерам возрос до 65%, в текущем году этот показатель продолжает расти, достигнув 75%.

Основу торговли с южными соседями составляют доломитовое сырье для металлургической промышленности, а также минеральный порошок, используемый в дорожном строительстве. Для расширения присутствия на украинском рынке предприятие внедрило соответствующие стандарты, в том числе европейские, пояснил Иван Бабак. Кроме того, "Доломит" активно участвует в Форумах регионов Беларуси и Украины, поддерживает постоянные контакты с украинским посольством в Беларуси, также взаимодействует с почетным консульством Украины в Витебске, открывшемся в декабре 2019 года.

ОАО "Доломит" является единственным в Беларуси и крупнейшим в Европе предприятием по добыче и переработке доломитового сырья. Оно создано в 1931 году. Акционировано в 1995-м, 99,35% акций общества находятся в республиканской собственности. Сырьевой базой для производителя выступает месторождение доломитов "Руба" из восьми участков. Сейчас ведется разработка самого крупного из них карьера "Гралево", разведанные запасы которого составляют 686,4 млн т. Продукция из доломитового сырья используется в строительстве, нефтепереработке, стекольном производстве, а также в сельском хозяйстве.-0-