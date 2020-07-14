Витебский "Энергокомплект" планирует нарастить выпуск электрокабелей на 15%

14 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ООО "Производственное объединение "Энергокомплект" планирует по итогам 2020 года нарастить производство кабельно-проводниковой продукции на 15% до 54 тыс. т, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер объединения Сергей Красновский.

На предприятии постоянно находят новые возможности для развития, роста основных целевых показателей за счет эффективного использования ресурсов, совершенствования системы организации производства, оптимизации затрат. В 2020 году планируется построить новый цех волочения и скрутки заготовок общей площадью свыше 4,2 тыс. кв.м. Ввод его в эксплуатацию позволит не только нарастить производственные мощности, но и в перспективе осваивать выпуск инновационной продукции. В частности, речь идет о развитии производства сигнально-блокировочных проводов и кабелей для подвижных составов, а также автотранспортных проводов, которые разрабатываются в сотрудничестве с отечественными автомобилестроителями.

Сейчас на "Энергокомплекте" разработана стратегия развития до 2035 года, предусматривающая увеличение производственных мощностей примерно в 2 раза, а также наращивание в 2,7 раза объема экспортных поставок. На предприятии планируется создать дополнительно более 300 рабочих мест, после чего их общая численность приблизится к тысяче.

ООО "ПО "Энергокомплект" основано в 1992 году, в качестве резидента СЭЗ "Витебск" зарегистрировано в 2011 году. Предприятие развивает производство кабельно-проводниковой продукции в 4 направлениях: кабель силовой для среднего и высокого напряжения (до 220 тыс. вольт); кабель киловольтной группы; контрольные кабели и провода, в том числе кабели управления; кабели и провода для самонесущих изолированных линий электропередачи. Номенклатура составляет около 20 тыс. марко-размеров. На предприятии работают 650 человек. Среднемесячная зарплата по итогам 2019 года сложилась на уровне более Br1,5 тыс.-0-