Витебский хлебозавод запустил линию по выпуску цельнозерновых хлебцов

28 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Витебскхлебпром" за последние три года направило в основной капитал Br15 млн инвестиций, в числе наиболее крупных проектов - реконструкция цеха №3 в Витебске с установкой технологической линии по производству цельнозерновых хлебцов и печенья. Об этом сообщил сегодня генеральный директор предприятия Михаил Рог на заседании Витебского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительно-монтажные работы завершены в первом квартале. Инвестиции составили Br1,8 млн. Специалисты предприятия разработали рецептуры шести цельнозерновых хлебцов. Всего в этом году на новой линии Витебский хлебозавод планирует выпустить около 100 т данной продукции, а также 150-200 т армейских галет для экспортных поставок.

Ранее, в 2016 году, на хлебозаводе была установлена технологическая линия по выпуску затяжного печенья и галет мощностью 80 т продукции в месяц (объем инвестиций - Br2 млн). Большая часть продукции поставляется в Россию. В 2018 году этот проект принес $700 тыс. экспортной выручки.

Еще один значимый проект реализуется на Полоцком хлебозаводе: здесь завершаются пусконаладочные работы на линии по выпуску экструзионных хлебцов мощностью 40 т в месяц. "Это уже вторая технологическая линия, первая была установлена в 2008 году. Благодаря этому "Витебскхлебпром" занимает доминирующее положение на отечественном рынке по выпуску данного вида продукции. Оборудование загружено на 100%, есть устойчивый спрос, в том числе на экспорт. После ввода второй линии ожидается прирост объема производства экструзионных хлебцов на 30-40%", - отметил руководитель.

Реализация этих и других мероприятий позволила "Витебскхлебпрому" ежегодно обеспечивать прирост объема промышленного производства (в фактических ценах по итогам прошлого года к 2015-му он составил 120%), завоевать новые рынки сбыта и выполнить задание по экспорту на 110%. Рентабельность продаж складывается в диапазоне 8-10%.

Касаясь перспективы ближайших лет, гендиректор отметил, что основные усилия будут направлены на разработку новых видов продукции с длительными сроками хранения и низкой калорийностью и насыщение ими торговых сетей. Также планируется расширить рынки сбыта и нарастить экспорт, в том числе оптовых поставок замороженного хлеба в Россию. В этой связи запланирована установка на хлебозаводе второго модуля по заморозке продукции, что позволит увеличить реализацию замороженных хлебов на 50% и прирост экспорта на 5% в год.

Производственные площадки ОАО "Витебскхлебпром" расположены в 10 районах области, наиболее крупное подразделение находится в Витебске. В системе "Витебскхлебпрома" работают 2,5 тыс. человек. Основной объем продукции производится Витебским, Полоцким и Оршанским хлебозаводами. В структуре производства более 80% приходится на хлебобулочные изделия, 15% - на кондитерские.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев положительно оценил деятельность предприятия, однако подчеркнул необходимость повышения ее эффективности. Резервы и возможности для этого, по его мнению, имеются и должны быть задействованы в полной мере.-0-