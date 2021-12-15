Витебский индустриальный колледж представит сладкую продукцию на городской ярмарке

15 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский государственный индустриальный колледж на городской рождественской ярмарке представит свою продукцию, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по учебно-производственной работе учреждения образования Марина Уласевич.

В колледже в преддверии праздников начали изготавливать тематические сладости. В их числе пряники. Тесто для них долго созревает до нужной кондиции. Затем на пряник наносится айсинг (глазурь для украшения выпечки), потом на 3D-принтере пищевыми красителями украшают изделия. В этом случае на пряниках изображены снеговик, Дед Мороз с оленями и символ будущего года - тигр. Дизайн разрабатывали преподаватели.

"У нас есть магазин, где продается товар, но кроме того с 23 декабря по 9 января на площади Победы будет организована рождественская ярмарка рядом с елкой. Мы будем там продавать пряники, шоколадные фигурки, также угощать теплым глинтвейном, бульоном и другими блюдами", - рассказала заместитель директора колледжа Марина Уласевич.

Кондитерские изделия создают мастера производственного обучения вместе с учащимися. К слову, завтра в Витебске состоится областной бал для молодежи. Символом мероприятия станет василек, поэтому для участников бала колледж испек подарочные пряники в цветах этого растения.

Витебский государственный индустриальный колледж обучает молодых людей с 1960 года. Тогда он был профессионально-техническим училищем №16 кулинарии. Сегодня учебное заведение готовит будущих пекарей, официантов, барменов, кондитеров, поваров, продавцов и кассиров.-0-

Фото Александра Хитрова