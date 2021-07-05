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05 июля 2021, 13:19

Витебский комбинат шелковых тканей вышел из процедуры санации и будет ликвидирован

Фото из архива
Фото из архива

5 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области прекратил санацию ОАО "Витебский комбинат шелковых тканей" ("ВКШТ") и открыл в отношении должника ликвидационное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Решение принято с учетом поступивших в суд ходатайства собрания кредиторов акционерного общества, а также позиции концерна "Беллегпром", который осуществляет владельческий надзор в ОАО. Кредиторы согласились с мнением концерна по поводу нецелесообразности дальнейшего проведения санации должника и отсутствием оснований для продолжения им хозяйственной деятельности, а также утвердили план ликвидации предприятия.

По оценке "Беллегпрома", за время санации "ВКШТ" не удалось восстановить его платежеспособность, а реализация имущества позволила лишь незначительно погасить долги только перед кредиторами 2-й очереди, к которым относятся работники. По состоянию на май 2021 года размер задолженности превышает Br2,5 млн. При этом у комбината отсутствуют собственные оборотные средства для безубыточной работы, а также нет возможности их пополнять за счет кредитных ресурсов. Более того, идет процесс вымывания оборотных средств в связи с высокой энергоемкостью оборудования, когда станки большой производительности приходится использовать для выпуска малых партий продукции. На качественных и количественных показателях также сказывается изношенность оборудования, которое морально и физически устарело. Анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует, что неплатежеспособность хозяйственного общества приобретает устойчивый характер, то есть предприятие не сможет самостоятельно обеспечить стабильную работу и эффективно развиваться.

На особый контроль в "Беллегпроме" поставлен вопрос дальнейшего трудоустройства работников комбината. По информации на 1 июня, в штате предприятия 62 специалиста, из которых 16 человек достигли пенсионного возраста. В процессе ликвидации предстоит найти новое место работы для 46 человек, при этом концерн обязуется обеспечить каждому из обратившихся индивидуальный подход с учетом возраста, состояния здоровья и других жизненных обстоятельств.

Как отметила антикризисный управляющий Татьяна Исакова, по итогам 2020 года уровень убыточности предприятия существенно снизился и составил "- 6%". Вместе с тем в период санации комбинат постоянно работает с отрицательной рентабельностью. В 2021 году ситуация стала ухудшаться и приобретать необратимый характер: на фоне появившейся на рынке информации о возможной ликвидации предприятие теряет кадры, покупателей и поставщиков, которые работают исключительно по предоплате, хотя раньше допускали отсрочку платежа. Проблемы с оборотными средствами приводят к постепенному сокращению объемов производства. Сегодня комбинат фактически оказывает услуги промышленного аутсорсинга и не выпускает продукцию собственного производства. "Полагаю, что объективных оснований для продолжения санации нет, поскольку не просматривается возможность восстановления платежеспособности, при этом предприятие приближается к ситуации, когда для погашения долгов не хватит даже остающихся у должника активов", - сказала Татьяна Исакова.

Экономический суд установил срок ликвидации предприятия 9 месяцев. Обязанности ликвидатора возложены на антикризисного управляющего Татьяну Исакову. Ей предстоит обеспечить расчет по долгам за счет реализации оборудования и объектов недвижимости с инженерными сетями, перечень которого сформирован при разработке ликвидационных мероприятий. Судебное заседание для рассмотрения отчета антикризисного управляющего по итогам ликвидационного производства назначено на 5 апреля 2022 года.

Производство по делу о банкротстве ОАО "ВКШТ" возбуждено экономическим судом в феврале 2015 года по инициативе самого должника. В декабре 2015 года была открыта процедура санации на 18 месяцев, которая в последующем продлена на 5 лет до 23 июня 2022 года. План санации должника предусматривал оптимизацию производства и концентрацию технологических мощностей на компактной площадке в здании красильно-отделочного цеха, а освобождающиеся здания предполагалось реализовать на аукционе. Однако выполнить запланированное в основном не удалось.

Витебский комбинат шелковых тканей образован в середине 1950-х годов, это одно из старейших ткацких предприятий Беларуси. В 2000 году на базе имущественного комплекса комбината создано ОАО с одноименным названием. Доля государства в уставном фонде акционерного общества превышает 95%. ОАО "ВКШТ" входит в состав концерна "Беллегпром". Предприятие специализируется на выпуске тканей различного ассортимента, в том числе подкладочных, плащевых (для специальной и форменной одежды), технических тканей, а также тканей специального назначения с экранирующими свойствами.-0-

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