Витебский медуниверситет вошел в рейтинг Times Higher Education 2019

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ) вошел в общий релиз международного рейтинга Times Higher Education University Impact Rankings 2019, став единственным вузом Беларуси в этом списке. Такая информация размещена на официальном сайте ВГМУ.

Витебский университет занял позицию 301+, разделив ее с Университетом Окаямы (Япония), МГТУ имени Баумана (Россия), Университетом химии и технологии (Чехия), Университетом Овьедо (Испания), Университетом Ганы и др. Многие из них имеют высокие позиции и в других международных рейтингах.

"Согласно методологии рейтинга оценивались показатели масштабов деятельности вуза, менеджмента, исследований и достижения Целей устойчивого развития ООН", - отмечается в сообщении.

Лучшим был признан Университет Окленда (Новая Зеландия). Наибольшим количеством вузов были представлены Япония (41 вуз), США (31) и Россия (30). В рейтинге участвовали 462 высших учебных заведения из 76 стран.

Рейтинг Times Higher Education выпускается с 2004 года одноименным британским журналом. Он является одним из трех наиболее авторитетных издателей международных рейтингов вузов.-0-