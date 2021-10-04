Витебский медуниверситет закупил пять современных аппаратов ультразвуковой диагностики

4 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Новое УЗ-оборудование высокого класса, поставленное в конце сентября в Витебский государственный медицинский университет (ВГМУ), позволит выявлять у пациентов различные болезни и патологии в области гинекологии, кардиологии и болезни внутренних органов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ВГМУ.

Всего вуз приобрел 5 современных аппаратов ультразвуковой диагностики (УЗД) Chison QBit 10, оснащенных цифровой цветной допплеровской ультразвуковой системой. Все они распределены на четыре кафедры вуза и введены в строй. "Аппараты будут использоваться при проведении практических занятий со студентами 4-6-х курсов для обучения методикам ультразвукового исследования в акушерстве, гинекологии, госпитальной терапии, кардиологии, гастроэнтерологии и др. Будущие медики научатся использовать аппарат в клинической практике", - рассказали в пресс-службе вуза.

На кафедре акушерства и гинекологии лечебного факультета и факультета подготовки иностранных граждан во время занятий в лаборатории профессионального мастерства студенты под контролем преподавателя на аппарате УЗД будут отрабатывать навыки ультразвукового исследования беременных, рожениц и гинекологических пациенток с использованием допплерометрии. Оборудование будут применять для проведения акушерских и гинекологических исследований пациентов витебского родильного дома №2 - одной из клинических баз кафедры. Именно там установлен один из аппаратов, а студенты проходят в учреждении здравоохранения обучение и практику.

Новое оборудование позволит проводить ультразвуковые исследования на высоком уровне. "В настоящее время плод рассматривается как пациент именно за счет полученных данных нарушений его развития при ультразвуковой диагностике на основе применения допплеровского эффекта, сонографии форматов 3D, 4D, 5D, применения контрастных веществ при УЗИ, то есть диагностике нарушений развития структур мозга плода внутриутробно. Во время учебного процесса можно будет также проводить мастер-классы при обследовании беременных, оценке развития плода в I, II, III триместрах, дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования яичников. Аппарат УЗИ, помимо мастер-классов, даст возможность врачам, обучающимся на двухнедельных циклах повышения квалификации и по переподготовке "Ультразвуковая диагностика", непосредственно провести УЗ-исследование пациента под контролем преподавателя, освоить рабочую панель аппаратуры, изменение режима диагностики от 2D до 3D-режима с принципами допплерографии и картирования и многое другое", - добавили на кафедре акушерства и гинекологии факультета повышения квалификации и переподготовки кадров.

На кафедре госпитальной терапии и кардиологии с помощью нового аппарата будут проводить исследования сердца и сосудов. Им смогут воспользоваться врачи и пациенты Витебского клинического кардиологического центра. УЗ-аппараты будут функционировать и в специализированной клинике Витебской областной клинической больницы. Преподаватели ВГМУ будут обучать как студентов, так и врачей востребованным в учреждении здравоохранения ультразвуковым исследованиям различного профиля. Новое оборудование поможет и в научно-исследовательских работах студентов и преподавателей Витебского медуниверситета.-0-