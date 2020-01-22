Витебский МРЗ в 2019 году увеличил вдвое инвестиции в техперевооружение

22 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский мотороремонтный завод (МРЗ) в 2019 году увеличил инвестиции в техперевооружение вдвое по сравнению с прошлым годом - до Br150 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Виктор Масалов.

По его словам, в прошлом году предприятие приобрело в лизинг и за счет собственных средств две печи для термической обработки деталей, пресс мощностью давления в 250 т, токарный станок и другое оборудование. Часть из него будет использоваться для изготовления новых для предприятия изделий - универсальных дисков диаметром 740 мм для тяжелых почвообрабатывающих дискаторов АДС-6 собственного и зарубежного производства. Наладить полный цикл их производства предприятие намерено в течение первого квартала. "В настоящее время в Беларуси такие детали на отечественных заводах массово не выпускаются. Между тем они уже востребованы не только в хозяйствах Беларуси, но и соседней России", - отметил руководитель.

В настоящее время завод выпускает диски диаметром до 620 мм для дискаторов АД-600 "Рубин". "Более 300 таких машин работают в хозяйствах Беларуси. В то же время мы видим растущую потребность в дисках большего диаметра и для более тяжелых агрегатов, так как количество такой техники постепенно увеличивается", - добавил Виктор Масалов.

Он рассказал, что на заводе уделяют повышенное внимание освоению новых видов ремонтных работ и налаживанию производства запасных деталей и агрегатов к широко применяемой в хозяйствах технике. Среди главных достижений прошлого года директор назвал ремонт импортной сеялки с шириной захвата 12 м и дизельных двигателей Deutz (Германия). Кроме того, на специализированной выставке "Белагро-2019" завод представил новые образцы сельхозтехники: зернотуковую сеялку с увеличенным бункером и модернизированный дисковый агрегат, оснащенный двойным прикатывающим катком. В 2020 году предприятие планирует разработать конструкцию и изготовить комплект прикатывающих катков шириной захвата 12 м для уплотнения почвы.-0-