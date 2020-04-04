Витебский обком БРСМ запустит серию онлайн-проектов

4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной комитет БРСМ даст старт 6 апреля онлайн-викторинам "Знаниум" и вебинарам. Их участниками смогут стать все желающие независимо от возраста и места проживания, сообщили БЕЛТА в областном комитете объединения.

"Регистрацию для участия в викторине мы запустили в субботу в своей группе во "Вконтакте", а уже в понедельник все зарегистрировавшиеся получат задания. Тема первого тура - Великая Отечественная война. В последующем темы викторин будут меняться: проверить свои знания участники смогут в истории, искусстве, естественных науках и других сферах", - рассказал первый секретарь областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

В официальном аккаунте Витебской областной организации БРСМ в Instagram (@brsmvo) 7 апреля пройдет бесплатный образовательный вебинар на тему "Алгоритм деятельности волонтеров при доставке продуктов, предметов первой необходимости, рецептов лекарственных средств в условиях распространения COVID-19", спикером которого станет Дмитрий Рачковский, специалист областной организации Белорусского общества Красного Креста.

Образовательные вебинары будут проходить в аккаунте союза молодежи в Instagram на протяжении всей недели. Директор Витебского областного музея имени Героя Советского Союза М.Ф.Шмырева Ирина Шишкова 9 апреля расскажет о поиске и увековечивании погибших в годы Великой Отечественной войны на территории области. Спикером вебинара 11 апреля на тему эмоционального интеллекта станет председатель Калининградской региональной общественной организации Российского союза молодежи Виктория Сорокина.-0-