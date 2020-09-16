Витебский областной музей предлагает жителям поделиться военными историями родственников

16 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Витебский областной краеведческий музей предлагает всем желающим принять участие в акции "И в памяти, и в семейном альбоме...", которая продлится до конца года, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Работники музея просят поделиться с ними снимками и рассказами о боевом и трудовом пути предков - участников войны. "Для участия в акции необходимо предоставить фотографии и краткие истории из биографий своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Снимки можно принести в Витебский областной краеведческий музей по ул.Ленина, 36, каб.44 или 79, где их отсканируют и запишут историю освободителя. Будем признательны и благодарны, если оригинальные снимки передадут в музейные фонды", - отметили в учреждении. Также фотографии из семейного альбома с историей родственников можно прислать на электронный адрес: vokm44@mail.ru.

Все переданные материалы будут размещены в подборке международного проекта "Лица Победы", в инфокиоске на обновленной экспозиции "Защитники Отечества" и сайте музея.

В областном краеведческом музее также напомнили, что в каждую третью среду месяца можно бесплатно посетить постоянные экспозиции и выставки.-0-