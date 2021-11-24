Витебский областной онкодиспансер начинает оказывать профильную медпомощь в полном объеме

24 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебский областной клинический онкологический диспансер с 25 ноября возвращается к работе в штатном режиме в соответствии с профилем медучреждения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома.

Постепенное снижение уровня заболеваемости коронавирусом позволяет учреждениям здравоохранения области возвращаться к обычному режиму работы. "В четвертую волну два корпуса областного онкологического диспансера были перепрофилированы для приема пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В конце октября после наметившегося спада пандемии был выведен из красной зоны 2-й корпус диспансера. Сегодня организованы санитарные мероприятия в 5-м хирургическом корпусе медучреждения. Там проводятся дезинфекция, кварцевание, проветривание и финальная генеральная уборка", - подчеркнули в облздраве.

Уже завтра Витебский областной онкодиспансер приступит к оказанию профильной медицинской помощи в полном объеме.

Ранее, с 20 ноября, в Витебской области в четырех центральных районных больницах начали оказывать медицинскую помощь в штатном режиме - в Бешенковичах, Шумилино, Дубровно, Россонах. На обычный режим работы перешел также Витебский областной клинический центр медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств.-0-